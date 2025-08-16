Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transmissão de Ceará x RB Bragantino: assistir ao vivo ao jogo hoje, 16

Transmissão de Ceará x RB Bragantino: assistir ao vivo ao jogo hoje, 16

Pelo Brasileirão Série A, Ceará e RB Bragantino duelam hoje, 16, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Autor Mateus Moura
Autor
Mateus Moura Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ceará e RB Bragantino se enfrentam hoje, sábado (16/8), às 16 horas (horário de Brasília), na Arena Castelão (CE), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

+ Escalação: como Ceará e RB Bragantino vão a campo neste sábado, 16

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-view).

Transmissão de Ceará x RB Bragantino: assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão hoje, 16

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO

Transmissão paga

  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Ceará x RB Bragantino

Sábado, 16 de agosto (16/8), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Ceará x RB Bragantino

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar