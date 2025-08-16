Transmissão de Ceará x RB Bragantino: assistir ao vivo ao jogo hoje, 16

Transmissão de Ceará x RB Bragantino: assistir ao vivo ao jogo hoje, 16Pelo Brasileirão Série A, Ceará e RB Bragantino duelam hoje, 16, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Ceará e RB Bragantino se enfrentam hoje, sábado (16/8), às 16 horas (horário de Brasília), na Arena Castelão (CE), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.
+ Escalação: como Ceará e RB Bragantino vão a campo neste sábado, 16
Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.
O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-view).
Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO
Transmissão paga
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Ceará x RB Bragantino
Sábado, 16 de agosto (16/8), às 16 horas (horário de Brasília)
Onde será Ceará x RB Bragantino
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)