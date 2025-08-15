Artilheiro do Bragantino, Isidro Pitta é desfalque contra o Ceará

Pitta é o artilheiro do Bragantino em 2025 com oito gols / Crédito: Jacarepaguá/RJ; Brasil; CT Carlos Castilho

O Bragantino encara o Ceará neste sábado, 16, na Arena Castelão, e precisa superar a ausência de jogadores importantes para voltar a vencer na Série A. O Departamento Médico do Massa Bruta recebeu mais um atleta: o atacante Isidro Pitta, artilheiro da equipe na temporada, com oito gols. O paraguaio sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda durante a derrota por 3 a 1 para o Internacional, em casa. Em 2025, o atacante de 26 anos soma 32 jogos, oito gols e duas assistências.