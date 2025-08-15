Artilheiro do Bragantino, Isidro Pitta é desfalque contra o Ceará

Artilheiro do Bragantino, Isidro Pitta é desfalque contra o CearáO paraguaio sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda durante a derrota por 3 a 1 para o Internacional, em casa. Em 2025, o atacante de 26 anos soma 32 jogos, oito gols e duas assistências
O Bragantino encara o Ceará neste sábado, 16, na Arena Castelão, e precisa superar a ausência de jogadores importantes para voltar a vencer na Série A. O Departamento Médico do Massa Bruta recebeu mais um atleta: o atacante Isidro Pitta, artilheiro da equipe na temporada, com oito gols.
O paraguaio sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda durante a derrota por 3 a 1 para o Internacional, em casa. Em 2025, o atacante de 26 anos soma 32 jogos, oito gols e duas assistências.
Pitta é o caso mais recente de lesão no elenco do Braga, mas a lista de desfalques é extensa. Além dele, o técnico Fernando Seabra não poderá contar com Juninho Capixaba, Eduardo, Henry Mosquera, Andrés Hurtado, Agustín Sant'Anna e Vinicinho — todos no departamento médico. No processo de transição física estão Matheus Fernandes e o atacante Fernando.
Por outro lado, Seabra ganhou uma novidade entre os relacionados: o lateral-esquerdo Vanderlan, recém-contratado do Palmeiras. Ele viajou com a delegação e pode estrear contra o Ceará, na Arena Castelão.
ESTREIA NO CEARÁ
Do lado do Ceará, a expectativa de estreia é por parte do meia-atacante Rodriguinho, ex-Cruzeiro. O jogador concedeu entrevista coletiva nesta semana, nas vésperas da partida contra o Bragantino, e falou sobre o novo momento na carreira vestindo a camisa alvinegra.
"O Ceará abriu as portas para que eu possa mostrar meu futebol. Espero aproveitar essa chance e desempenhar um bom futebol dentro de campo. Quero alcançar meus objetivos pessoais aqui, mas, primeiramente, o foco é o coletivo, o Ceará", disse ele, que teve poucas oportunidades no Cruzeiro.
TABU CONTRA O BRAGANTINO
Desde a Série B de 2016, o Alvinegro de Porangabuçu não bate o Bragantino. De lá para cá, Vovô e Massa Bruta se enfrentaram sete vezes, contabilizando três vitórias para o grupo de Bragança Paulista e quatro empates.