Ceará não vence o Bragantino desde 2016; veja retrospecto do confronto

Ceará não vence o Bragantino desde 2016; veja retrospecto do confrontoTimes se enfrentam neste sábado, 16, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão
Em busca de um espaço na primeira página da classificação do Brasileirão, o Ceará irá receber o Bragantino às 16 horas neste sábado, 16, na Arena Castelão, pela 20ª rodada do certame nacional. Atualmente o Vovô ocupa a 12ª colocação com 22 pontos após 18 partidas disputadas.
Para somar três pontos e poder subir até três posições na classificação, o Vovô precisará quebrar um tabu erguido desde 2016. Isso porque desde a Série B de 2016 que o Alvinegro de Porangabuçu não bate o Bragantino. De lá para cá, Vovô e Massa Bruta se enfrentaram sete vezes, contabilizando três vitórias para o grupo de Bragança Paulista e quatro empates.
No retrospecto geral, o histórico entre os times é mais balanceado. Em 23 disputas, foram sete vitórias para cada grupo e nove empate, com 31 gols feitos pelo Ceará e 30 marcados pelo Bragantino.
A equipe paulista também vai em busca de um triunfo para se consolidar na primeira parte da tabela da Série A. Atualmente o time é o 8° colocado com 27 pontos marcados em 19 jogos.
Histórico de Ceará x Bragantino
- 23 jogos
- 7 vitórias do Ceará
- 9 empates
- 7 vitórias do Bragantino
- 31 gols feitos pelo Ceará
- 30 gols feitos pelo Bragantino