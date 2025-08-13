Ceará não vence o Bragantino desde 2016; veja retrospecto do confronto

Times se enfrentam neste sábado, 16, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão

Em busca de um espaço na primeira página da classificação do Brasileirão, o Ceará irá receber o Bragantino às 16 horas neste sábado, 16, na Arena Castelão, pela 20ª rodada do certame nacional. Atualmente o Vovô ocupa a 12ª colocação com 22 pontos após 18 partidas disputadas.

Para somar três pontos e poder subir até três posições na classificação, o Vovô precisará quebrar um tabu erguido desde 2016. Isso porque desde a Série B de 2016 que o Alvinegro de Porangabuçu não bate o Bragantino. De lá para cá, Vovô e Massa Bruta se enfrentaram sete vezes, contabilizando três vitórias para o grupo de Bragança Paulista e quatro empates.