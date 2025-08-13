Ceará pode ir longe na Série A do Campeonato Brasileiro?Atualmente na 12ª colocação, a equipe parece estar encaminhada no rumo da permanência
O Ceará faz uma campanha consistente na Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente na 12ª colocação, tendo somado 22 pontos e com um jogo do primeiro turno para ser disputado, a equipe parece estar encaminhada no rumo da permanência.
Na opinião dos comentaristas do programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, o Vovô pode alçar voos maiores, como a classificação para a Copa Sul-Americana e ficar na frente de equipes tradicionais, como Grêmio e Vasco.
