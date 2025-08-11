Veja chances do Ceará para Sul-Americana, Libertadores e rebaixamento

Atual 12º colocado na tabela do certame, o Vovô soma 22 pontos em 18 jogos disputados até então

Mesmo derrotado pelo Palmeiras nesse domingo, 10, o Ceará mantém uma campanha sólida em sua temporada de retorno ao Campeonato Brasileiro. Atual 12º colocado na tabela do certame, o Vovô soma 22 pontos em 18 jogos disputados até então.

O desempenho na competição, por sinal, deixa o time cearense com apenas 13% de chance de ser rebaixado no final do ano, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG. Ainda segundo o levantamento, o Alvinegro tem 42,5% de chance de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026.