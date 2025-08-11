Veja chances do Ceará para Sul-Americana, Libertadores e rebaixamento

Veja chances do Ceará para Sul-Americana, Libertadores e rebaixamentoAtual 12º colocado na tabela do certame, o Vovô soma 22 pontos em 18 jogos disputados até então
Mesmo derrotado pelo Palmeiras nesse domingo, 10, o Ceará mantém uma campanha sólida em sua temporada de retorno ao Campeonato Brasileiro. Atual 12º colocado na tabela do certame, o Vovô soma 22 pontos em 18 jogos disputados até então.
O desempenho na competição, por sinal, deixa o time cearense com apenas 13% de chance de ser rebaixado no final do ano, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG. Ainda segundo o levantamento, o Alvinegro tem 42,5% de chance de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026.
Competição mais importante do continente, a Libertadores da América atualmente é uma meta mais distante: 8,3% de possibilidade. A distância do Vovô para o sexto colocado, Mirassol, é de seis pontos — mesmo número que separa a equipe do Z-4.
Comandado por Léo Condé, o Ceará vai iniciar o segundo turno do Brasileirão já neste sábado, 16, diante do Red Bull Bragantino. O duelo, válido pela 20ª rodada, será disputado na Arena Castelão.