CBF divulga áudios do VAR em pênalti para o Palmeiras contra o Ceará e impedimento de Aylon

Entidade apresentou as análises do pênalti marcado para o Palmeiras e do impedimento do atacante Aylon, do Vovô

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou os áudios dos lances checados pelo VAR na partida entre Palmeiras e Ceará, disputada nesse domingo, 10. Na ocasião, a entidade apresentou as análises do pênalti marcado para o Palmeiras e do impedimento do atacante Aylon, do Vovô.

No caso da penalidade, o árbitro de vídeo Igor Junio Benevenuto de Oliveira/MG recomendou a checagem após toque na mão do zagueiro Willian Machado aos 18 minutos do segundo tempo. Lucas Paulo Torezin/PR, árbitro de campo, foi até a cabine do VAR e confirmou o contato irregular.