CBF divulga áudios do VAR em pênalti para o Palmeiras contra o Ceará e impedimento de Aylon

CBF divulga áudios do VAR em pênalti para o Palmeiras contra o Ceará e impedimento de AylonEntidade apresentou as análises do pênalti marcado para o Palmeiras e do impedimento do atacante Aylon, do Vovô
A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou os áudios dos lances checados pelo VAR na partida entre Palmeiras e Ceará, disputada nesse domingo, 10. Na ocasião, a entidade apresentou as análises do pênalti marcado para o Palmeiras e do impedimento do atacante Aylon, do Vovô.
No caso da penalidade, o árbitro de vídeo Igor Junio Benevenuto de Oliveira/MG recomendou a checagem após toque na mão do zagueiro Willian Machado aos 18 minutos do segundo tempo. Lucas Paulo Torezin/PR, árbitro de campo, foi até a cabine do VAR e confirmou o contato irregular.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Igor: "Para mim é penal [...] Braço aberto, a bola vem. Recomendo revisão possível penal. Jogador, ampliando espaço corporal, toca a mão na bola [...] Ele está com o braço ampliado, tem um pequeno movimento adicional e toca a bola com a mão."
Lucas: "Ok, pênalti. Cartão amarelo por ataque promissor, confere?"
Igor: "Não, não. Não existe ataque promissor. Sem cartão."
Lucas: "Sem cartão, ok."
Posteriormente, aos 36 minutos, o Vovô chegou ao empate com Aylon, mas, após análise do VAR, foi identificada posição de impedimento do camisa 11 alvinegro. "Traçar linha, ok? Possível impedimento [...] Impedimento confirmado. Decisão factual", disse Igor Junio em áudio disponibilizado pela CBF.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente