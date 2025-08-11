Marllon merece continuar como titular na zaga do Ceará?

O defensor é um jogador de confiança de Léo Condé, mas tem sofrido críticas por parte dos alvinegros

O Ceará foi derrotado por 2 a 1 pelo Palmeiras na tarde do domingo, 10, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, a atuação do zagueiro Marllon foi alvo de comentários por parte da torcida.

O defensor é um jogador de confiança de Léo Condé, mas tem sofrido críticas por parte dos alvinegros, uma vez que o camisa 3 errou em alguns gols que o Vovô sofreu durante a temporada. No primeiro tento anotado pelo Palmeiras, Vitor Roque conseguiu levar vantagem sobre o zagueiro em uma jogada de velocidade, deixando em questionamento a capacidade de explosão do jogador.