Abel chama VAR de arcaico e diz entender reclamação do Ceará por gol anulado

Abel chama VAR de arcaico e diz entender reclamação do Ceará por gol anuladoO treinador do Palmeiras relembrou o caso envolvendo sua equipe e o Corinthians e entende os motivos do Vovô
O Ceará foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1 na tarde deste domingo, 10, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o jogo, o Ceará teve um gol anulado por impedimento que gerou polêmica entre os torcedores.
No lance em questão, a qualidade da imagem do VAR não mostrava com clareza se o atacante Aylon, do Ceará, realmente estava em posição irregular. No dia 30 de julho, o Palmeiras perdeu para o Corinthians por 1 a 0, quando na partida o Alviverde teve um gol anulado por impedimento e também reclamou da qualidade das linhas traçadas e da imagem do VAR.
O treinador do Verdão, Abel Ferreira, não se esqueceu das reclamações que fez sobre a arbitragem naquela partida e mesmo vencendo o duelo contra o Vovô, deu razão as reclamações da equipe cearense.
"Se no jogo contra o Corinthians eu reclamei que o VAR é arcaico, hoje, se calhar, o nosso adversário pode falar o mesmo. Há muita coisa que temos que melhorar. O Palmeiras tem que melhorar, falo que nossa equipe tem que melhorar, por tanto meu foco total e absoluto é nos nossos jogadores", disse o treinador em coletiva pós-jogo.
O lance mencionado pelo português ocorreu aos 37 minutos da etapa complementar, quando Aylon recebe bom passe de Galeano, sai cara a cara com Weverton e marca o gol que empataria o jogo. A imagem disponibilizada pelo VAR passou a impressão para alguns torcedores alvinegros de que Giay, lateral direito da equipe alviverde, daria condições para o atacante do Vovô.
O ocorrido no jogo deste domingo reacendeu o debate de que, assim como as principais ligas europeias, o Campeonato Brasileiro deveria fazer um investimento na tecnologia do impedimento semi-automático, diminuindo as chances de dúvida em lances ajustados.
Abel elogia a postura do Ceará no jogo
Na mesma coletiva, o treinador do Palmeiras relembrou os resultados recentes do Ceará e afirmou que a postura da equipe fez com que ele mudasse sua ideia de jogo na segunda etapa.
"Uma equipe que fez bons resultados contra o Cruzeiro e contra o Flamengo, que atua em um bloco médio e médio baixo, que não nos deu muitas oportunidades no primeiro tempo. Uma equipe fresca, que nos tapou o caminho do gol, não conseguimos ter muitas finalizações, não conseguimos ser ousados. Mantivemos a calma na segunda etapa, mudando nossa forma de atacar. Tentamos surpreender o nosso adversário, mas nós que fomos surpreendidos com a primeira finalização do adversário, que foi gol", disse Abel Ferreira.
