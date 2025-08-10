Abel chama VAR de arcaico e diz entender reclamação do Ceará por gol anulado

O treinador do Palmeiras já tinha feito criticas ao VAR após um jogo da Copa do Brasil / Crédito: FRANCK FIFE / AFP

O Ceará foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1 na tarde deste domingo, 10, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o jogo, o Ceará teve um gol anulado por impedimento que gerou polêmica entre os torcedores. No lance em questão, a qualidade da imagem do VAR não mostrava com clareza se o atacante Aylon, do Ceará, realmente estava em posição irregular. No dia 30 de julho, o Palmeiras perdeu para o Corinthians por 1 a 0, quando na partida o Alviverde teve um gol anulado por impedimento e também reclamou da qualidade das linhas traçadas e da imagem do VAR.