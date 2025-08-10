Aylon lamenta derrota para o Palmeiras e projeta reação do Ceará no Castelão

Aylon lamenta derrota para o Palmeiras e projeta reação do Ceará no CastelãoO atacante entrou na etapa final do confronto e chegou a anotar um gol, mas a arbitragem acabou anulando
O Ceará saiu derrotado do Allianz Parque neste domingo, 10, ao perder por 2 a 1 para o Palmeiras, de virada, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Autor do gol que chegou a dar o empate ao Alvinegro, mas que foi anulado por impedimento, o atacante Aylon — que entrou no segundo tempo — analisou a partida e reconheceu os erros cometidos pela equipe após abrir o placar.
“Pois é, a gente sabia que o jogo aqui seria muito difícil, né? Fizemos uma proposta de jogo e até deu certo, até a gente fazer o gol. Depois, acho que baixamos demais e tomamos a virada. Tentamos empatar de qualquer jeito, de todo jeito ali", pontou.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Leia mais
Pode ser que tenha estado um pouquinho impedido, mas, com essa linha que traçam, a gente não consegue ter certeza, né? Agora é trabalhar, porque tem jogo em casa contra o Bragantino. A gente é forte dentro de casa e precisa voltar a vencer, para fazer um grande campeonato”, afirmou.
Para se recuperar, o Vovô terá pela frente a equipe do Red Bull Bragantino, que briga na parte de cima da tabela da Série A. O duelo será no próximo sábado, 16, às 16 horas, na Arena Castelão.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente