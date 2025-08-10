Aylon lamenta derrota para o Palmeiras e projeta reação do Ceará no Castelão

O atacante entrou na etapa final do confronto e chegou a anotar um gol, mas a arbitragem acabou anulando

O Ceará saiu derrotado do Allianz Parque neste domingo, 10, ao perder por 2 a 1 para o Palmeiras, de virada, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Autor do gol que chegou a dar o empate ao Alvinegro, mas que foi anulado por impedimento, o atacante Aylon — que entrou no segundo tempo — analisou a partida e reconheceu os erros cometidos pela equipe após abrir o placar.

“Pois é, a gente sabia que o jogo aqui seria muito difícil, né? Fizemos uma proposta de jogo e até deu certo, até a gente fazer o gol. Depois, acho que baixamos demais e tomamos a virada. Tentamos empatar de qualquer jeito, de todo jeito ali", pontou.