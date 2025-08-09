Ceará provoca Fortaleza após goleada: "Vai um chocolate aí?"O dia entre os dois principais clubes do futebol cearense foi marcado por provocações e postagens em redes sociais
O Ceará não deixou barato a goleada sofrida pelo maior rival, Fortaleza, na noite deste sábado, 9, quando o Tricolor foi goleado por 5 a 0, diante do Botafogo, em plena Arena Castelão.
Em post na rede social X, antigo Twitter, o clube mencionou o perfil do Glorioso, desejando boa noite e perguntando “vai um chocolate aí?”.
Saudações Alvinegras, @Botafogo! Vai um chocolate aí? https://t.co/1ShHyIEiuV— Ceará Sporting Club (@CearaSC) August 10, 2025
Vale ressaltar que dois ex-atletas do Vovô, David Ricardo e Arthur Cabral, deixaram sua marca no duelo, marcando, respectivamente, o quarto e segundo tento do elástico placar.
Dia marcado por rivalidade e troca de provocações
Além da alfinetada do Vovô após o revés do rival, a rivalidade entre Ceará e Fortaleza fora de campo ganhou mais um capítulo neste sábado, 9, com uma troca de provocações nas redes sociais.
Na véspera do Dia dos Pais, o Alvinegro de Porangabuçu publicou, em seu perfil oficial no Instagram, um vídeo reunindo gols e vitórias marcantes sobre o Tricolor do Pici, em tom de sugestão de “paternidade” sobre o adversário.
A postagem fazia alusão ao retrospecto positivo do Ceará nos Clássicos-Rei e ao fato de o clube ser o maior campeão cearense.
A resposta tricolor veio poucas horas depois, em tom ainda mais direto. O Fortaleza divulgou um vídeo exaltando as conquistas recentes da equipe e fazendo referência aos momentos de instabilidade vividos pelo rival, como os casos de transferban enfrentados pelo Ceará na última temporada.
