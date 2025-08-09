Ceará provoca Fortaleza após goleada: "Vai um chocolate aí?"

Arthur Cabral, ex-Ceará, comemora gol marcado diante do Fortaleza / Crédito: Vitor Silva / Botafogo

O Ceará não deixou barato a goleada sofrida pelo maior rival, Fortaleza, na noite deste sábado, 9, quando o Tricolor foi goleado por 5 a 0, diante do Botafogo, em plena Arena Castelão. Em post na rede social X, antigo Twitter, o clube mencionou o perfil do Glorioso, desejando boa noite e perguntando “vai um chocolate aí?”.

Saudações Alvinegras, @Botafogo! Vai um chocolate aí? https://t.co/1ShHyIEiuV — Ceará Sporting Club (@CearaSC) August 10, 2025 Vale ressaltar que dois ex-atletas do Vovô, David Ricardo e Arthur Cabral, deixaram sua marca no duelo, marcando, respectivamente, o quarto e segundo tento do elástico placar.

Dia marcado por rivalidade e troca de provocações Além da alfinetada do Vovô após o revés do rival, a rivalidade entre Ceará e Fortaleza fora de campo ganhou mais um capítulo neste sábado, 9, com uma troca de provocações nas redes sociais. Na véspera do Dia dos Pais, o Alvinegro de Porangabuçu publicou, em seu perfil oficial no Instagram, um vídeo reunindo gols e vitórias marcantes sobre o Tricolor do Pici, em tom de sugestão de “paternidade” sobre o adversário. A postagem fazia alusão ao retrospecto positivo do Ceará nos Clássicos-Rei e ao fato de o clube ser o maior campeão cearense.