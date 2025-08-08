Ceará realiza palestra sobre antidopagem para atletas da base e do profissional

Ceará realiza palestra sobre antidopagem para atletas da base e do profissionalEvento foi conduzido pelo médico Fernando Soléra, integrante das comissões de controle de doping da Federação Paulista de Futebol (FPF), Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Conmebol e Fifa
O Ceará promoveu, nessa quarta-feira, 6, uma palestra educativa sobre antidopagem com o médico Fernando Soléra, integrante das comissões de controle de doping da Federação Paulista de Futebol (FPF), Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Conmebol e Fifa.
O evento, de acordo com o clube, foi dividido em duas etapas. A primeira, pelo período manhã, ocorreu na Cidade Vozão, em Itaitinga, com atletas da base. Já a segunda, à tarde, em Porangabuçu, com o elenco profissional.
A ação, conduzida pelo Centro de Saúde e Performance (Cesp), teve como objetivo orientar os jogadores sobre os riscos do doping, principalmente o involuntário, e reforçar a importância da informação correta no cuidado com medicamentos, suplementos e hábitos de rotina.
“O conhecimento sobre o sistema antidopagem vai além da prevenção, é uma ferramenta estratégica para a longevidade da carreira e a proteção da imagem do atleta. Trazer esse tipo de orientação reforça o compromisso do CESP com a excelência, a ética e a responsabilidade dentro e fora de campo. ”, destacou André Martins, coordenador do Cesp.
Durante a palestra, Soléra explicou o funcionamento do sistema antidopagem em diferentes esferas, as substâncias proibidas e os protocolos de testagem.
“A cada dois anos, o clube me chama para trazermos novidades do mundo da antidopagem. A preocupação não é com o time, mas com as pessoas. A ideia do Ceará é espetacular. É um time que se preocupa com os detalhes”, afirmou o médico.
Além dos profissionais, participaram da atividade atletas do Sub-16 ao Sub-20. Para o gerente da base, Hudson Ferreira, o encontro também teve caráter formativo. “A informação correta ajuda a prevenir erros comuns que podem comprometer a carreira de um jogador. Estamos falando de jovens em formação, que precisam entender desde cedo a responsabilidade que carregam dentro e fora de campo”, pontuou.