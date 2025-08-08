Ceará realiza palestra sobre antidopagem para atletas da base e do profissional

Palestra do Ceará com o médico Fernando Soléra, da Comissão de Controle de Doping da Federação Paulista de Futebol (FPF), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), da Conmebol e da FIFA / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

O Ceará promoveu, nessa quarta-feira, 6, uma palestra educativa sobre antidopagem com o médico Fernando Soléra, integrante das comissões de controle de doping da Federação Paulista de Futebol (FPF), Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Conmebol e Fifa. O evento, de acordo com o clube, foi dividido em duas etapas. A primeira, pelo período manhã, ocorreu na Cidade Vozão, em Itaitinga, com atletas da base. Já a segunda, à tarde, em Porangabuçu, com o elenco profissional.