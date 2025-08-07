Veja detalhes exclusivos da chegada de Zanocelo ao Ceará

No programa Esportes do POVO desta quinta-feira, 7, o setorista do Vovô, Horácio Neto falou sobre a negociação com o atleta

O Ceará acertou a contratação do volante Vinicius Zanocelo, por empréstimo junto ao Santos, para o restante da temporada 2025. O atleta conheceu a sede do clube nesta quinta-feira, 7, fez exames médicos e se juntou ao elenco comandado pelo técnico Léo Condé.



O meia terá que fazer trabalhos específicos para condicionamento físico, uma vez que o atleta não atua desde do dia 17 de maio. Assim como Zanocelo, Vina, também contratado nesta janela, passa por processo de recondicionamento físico após um longo período sem jogos.