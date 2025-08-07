Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veja detalhes exclusivos da chegada de Zanocelo ao Ceará

No programa Esportes do POVO desta quinta-feira, 7, o setorista do Vovô, Horácio Neto falou sobre a negociação com o atleta
Autor Esportes O POVO
O Ceará acertou a contratação do volante Vinicius Zanocelo, por empréstimo junto ao Santos, para o restante da temporada 2025. O atleta conheceu a sede do clube nesta quinta-feira, 7, fez exames médicos e se juntou ao elenco comandado pelo técnico Léo Condé.

O meia terá que fazer trabalhos específicos para condicionamento físico, uma vez que o atleta não atua desde do dia 17 de maio. Assim como Zanocelo, Vina, também contratado nesta janela, passa por processo de recondicionamento físico após um longo período sem jogos.

No programa Esportes do POVO desta quinta-feira, 7, o setorista do Vovô, Horácio Neto, contou como foi o andamento das negociações e o processo de chegada do meio-campista em Porangabaçu.

