Mugni projeta evolução com chegada de Vina e avisa: "A gente pode jogar junto"

Titular da equipe comandada por Léo Condé e líder de assistências do Vovô na temporada, o meia Lucas Mugni ganhou uma “sombra” de peso no Alvinegro de Porangabuçu. Após o duelo contra o Flamengo, no qual deu a assistência para o gol de empate do Ceará, o camisa 10 comentou o retorno de Vina, ocorrido na última quinta-feira, 31.

O meia, considerado ídolo por parte da torcida alvinegra, voltou ao elenco de Porangabuçu após passagens por Grêmio-RS e pelos clubes sauditas Al-Hazem e Al-Jubail.