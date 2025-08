Graziani avalia elenco do Ceará no Brasileirão

Mesmo fazendo um campeonato sólido, o Vovô sofre com críticas em relação ao elenco e teve somente um reforço anunciado até o momento

O Ceará é o atual 11º colocado da Série A, com 22 pontos, a frente de equipes com mais investimento como Corinthians, Internacional, Grêmio e Santos. O técnico da equipe, Léo Condé, é considerado um dos grandes responsáveis pela boa campanha alvinegra.

Mesmo fazendo um campeonato sólido, o Vovô sofre com críticas em relação ao elenco e teve somente um reforço anunciado até o momento. Durante o programa Esportes do POVO desta terça-feira, 5, um espectador avaliou o elenco do Ceará como uma equipe de Série B devido aos clubes anteriores de muitos atletas.