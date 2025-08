Dieguinho elogia Flamengo, mas reitera força do Ceará: "Dentro de campo são 11 contra 11"

Titular absoluto do Ceará na temporada, o volante Dieguinho concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO nessa semana e projetou o duelo contra o Flamengo, que acontece neste domingo, 3, na Arena Castelão, em Fortaleza. Para o camisa 20, a expectativa para o confronto é a mesma do jogo diante do Cruzeiro, vencido pelo Vovô na semana passada.

"A expectativa é como o jogo passado, pegamos o (então) líder, uma equipe muito qualificada, que era o Cruzeiro. Agora pegamos outra pedreira. Não precisa nem dimensionar o tamanho desse jogo. A equipe do Flamengo é uma das melhores não só do Brasil, mas de toda a América do Sul. É um confronto muito difícil, mas dentro de campo são 11 contra 11. Temos capacidade de fazer aquilo que a gente sabe e sair com resultado positivo. Vai ser uma atmosfera bem bacana, é esse tipo de jogo que todo jogador gosta de jogar", disse.