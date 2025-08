Pedro Henrique elogia Vina e destaca história do meia no Ceará: "Nome fala por si"

Um dos destaques do Ceará na temporada, o atacante Pedro Henrique elogiou a contratação do meio-campista Vina em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 1º, em Porangabuçu. Em conversa com a imprensa, o ponta destacou a história do ídolo da torcida alvinegra e exaltou sua qualidade.

"O nome dele fala por si só, a história bonita que ele teve aqui no clube. A gente espera que ele possa repetir novamente isso, vai ser muito importante. Já o enfrentei várias vezes, inclusive foi meu rival lá em Porto Alegre. Ele estava no Grêmio e eu no Internacional. Com certeza um jogador que vai nos agregar muita qualidade e está muito motivado. A gente percebe o quanto ele quis estar aqui novamente. Com certeza foi uma contratação assertiva da direção", disse.