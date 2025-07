Ceará lança serviço para captar fornecedores e prestadores de serviços; entenda

Com a utilização de um sistema de planejamento de recursos empresariais, serão selecionadas as melhores propostas automatizadamente

O Ceará anunciou na tarde desta terça-feira, 29, a criação do Portal do Fornecedor, uma iniciativa do departamento financeiro da equipe que visa modernizar os processos de aquisição de produtos e serviços, garantindo mais agilidade, controle e transparência nas operações do clube.

O serviço é destinado a empresas que desejam prestar serviço ou fornecer produtos à instituição, onde os interessados devem se cadastrar no site oficial da ferramenta. Posteriormente, os dados enviados serão avaliados pelo setor responsável e quando existir a necessidade de aquisição de materiais, os fornecedores registrados receberão um link para preenchimento da "Proposta de Compra", com as especificações detalhadas do produto ou serviço requerido.