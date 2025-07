Pelo Brasileirão Série A, Raposa e Vovô duelam hoje, 27, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela Rádio O POVO CBN

Cruzeiro e Ceará duelam hoje, domingo (27/7), às 16 horas, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO.