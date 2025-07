"Não traria o Vina", opina Thiago Minhoca sobre possível retorno ao Ceará

O possível retorno do jogador foi assunto na edição desta sexta-feira, 25, do Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN

Ceará e Vina estão em negociações avançadas para o retorno do meia-atacante de 34 anos. O possível retorno do jogador foi assunto na edição desta sexta-feira, 25, do Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN. O comentarista Thiago Minhoca é crítico à contratação e opinou sobre o atleta.