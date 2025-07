Cruzeiro x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Cruzeiro e Ceará se enfrentam hoje, domingo, 27 de julho (27/07), em jogo válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 16 horas. (horário de Brasília).

Cruzeiro x Ceará: como chegam os times

Os donos da casa não poderão contar com o zagueiro João Marcelo e o volante Matheus Henrique, ambos em período de recuperação após cirurgias. O experiente lateral-direito Fagner fica novamente à disposição, e Jardim pode ter de poupar alguns jogadores em razão do desgaste físico, como Fabrício Bruno, Lucas Romero e Christian. A ausência do zagueiro abriria espaço para a entrada do jovem Jonathan Jesus, cria do Ceará e vendido à Raposa no ano passado.



Para o confronto no Mineirão, o Ceará não terá o goleiro Fernando Miguel e o meia Matheus Araújo, que não viajaram com a delegação para Belo Horizonte, na tarde desse sábado, 26. Richard é a novidade na relação, a exemplo do lateral-esquerdo Matheus Bahia, que retorna de suspensão. Na escalação, Condé pode sacar Fernando Sobral e dar vez a Lucas Lima ou Richardson, visando maior poder de marcação. (Com Afonso Ribeiro)