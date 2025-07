Galeano vive fase artilheira e anotou cinco dos últimos oito gols do Ceará

Ao todo, o atacante soma 34 atuações com a camisa alvinegra, nove gols, uma assistência e o título do Campeonato Cearense

O grande nome do Ceará nos últimos jogos atende por Galeano. O atacante paraguaio foi o responsável pelos dois gols da vitória alvinegra por 2 a 1, neste domingo, 27, contra o Cruzeiro, em duelo válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Nas últimas oito partidas, ele balançou as redes em cinco ocasiões.

Os tentos do paraguaio foram marcados diante de Sport, Sampaio Corrêa, Fortaleza e, mais recentemente, contra os mineiros. Em todas essas partidas, o Vovô saiu de campo com os três pontos.