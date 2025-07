Ceará encerra sequência negativa e volta ao G-10 da Série A com vitória no Mineirão

A sequência negativa do Vovô foi encerrada na tarde deste domingo, 27, após derrotar o Cruzeiro por 2 a 1 no Estádio Mineirão

Com esse resultado no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), o Vovô reencontrou o caminho das vitórias após sofrer três derrotas seguidas — para Mirassol, Internacional e Corinthians, respectivamente. Já o Cabuloso, estava na liderança da Série A e vinha de cinco jogos sem ser derrotado.

O Ceará venceu o Cruzeiro por 2 a 1 , de virada, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com dois gols de Galeano , os comandados de Léo Condé surpreenderam e derrotaram o atual líder do Brasileirão fora de casa. Além do triunfo longe da Terra da Luz, a surpresa, com relação ao placar, se deu muito pelo retrospecto que antecedeu o duelo entre as equipes.

Somando-se a isso, com a vitória no Gigante da Pampulha, o Alvinegro de Porangabuçu voltou ao G-10 do Brasileirão, após te-lo deixado depois da derrota para o Internacional, em duelo da 15ª rodada do certame.

A vitória sobre os mineiros marca o início de uma sequência com jogos complicados para o Vovô. Agora, os comandados de Condé retornam à capital cearense onde, no próximo domingo, 3, irão receber o Flamengo — que pode assumir a liderança do campeonato após a derrota do Cruzeiro neste domingo, 27.

Em seguida, o Alvinegro de Porangabuçu volta a viajar, dessa vez para São Paulo, onde enfrentará o Palmeiras, atual 4º colocado da Série A — com um ponto e dois jogos a menos que o terceiro, RB Bragantino — e algoz do Vovô na Copa do Brasil desta temporada.