Ceará conquista primeira vitória fora do estado na Série A com virada sobre o Cruzeiro

O Ceará alcançou um marco importante na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 27, o Alvinegro venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, no Mineirão, pela 17ª rodada da competição. Este foi o primeiro triunfo do time de Léo Condé longe do estado na competição.

Antes do duelo em Belo Horizonte, o Vovô havia disputado seis partidas longe de casa e acumulado resultados pouco expressivos: empate contra o Bragantino (2 a 2), derrota para o Juventude (2 a 1), revés diante do Bahia (1 a 0), empate sem gols contra o Santos, além de derrotas para Botafogo (3 a 2) e Internacional (1 a 0).