Haroldo vê Ceará em "momento de turbulência" e revela " todo mundo p..." com derrota

Haroldo Martins, CEO do futebol do Ceará, em entrevista coletiva / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

O mau momento do Ceará na temporada, com três derrotas consecutivas no Brasileirão e apenas um gol marcado nos cinco jogos mais recentes, foi pauta da entrevista coletiva da tarde desta quinta-feira, 24, com o CEO do futebol Haroldo Martins e o executivo Lucas Drubscky. Os dirigentes, que também falaram sobre a ausência de reforços na atual janela de transferências e as tentativas do clube no mercado da bola, reconheceram o cenário de turbulência na Série A e assumiram a responsabilidade, prometendo atitudes para que haja uma reação da equipe.

"Eu sei que quando os resultados ruins vêm, o trabalho cai em descrédito. Isso é automático, o futebol é assim desde que existe em clube de massa e nunca vai ser diferente disso. Se o resultado momentâneo é ruim, o trabalho é tido como ruim. Não tem problema. O nosso ambiente interno é que não pode ficar bagunçado. No externo, podem nos ver como incompetentes, omissos... Não tem problema. A gente sabe muito bem do nosso valor e do que faz e não altera aquilo que a gente faz todo dia", afirmou o CEO do futebol alvinegro. "Eu entendo perfeitamente a insatisfação da torcida nesse momento. Além de gestor, eu sou torcedor desse clube e compartilho do sentimento. Ontem (quarta-feira, 23), eu fiquei p..., estava todo mundo p... quando termina o jogo daquele jeito ali. Embora a gente tenha voluma, a gente não conseguiu ganhar o jogo. O outro time (Mirassol) finaliza duas vezes, faz dois gols, e a gente perde o jogo. Não tem o que justificar", completou o dirigente, referindo-se ao revés por 2 a 0 para o Mirassol, nessa quarta-feira, 23, no Castelão. Momento de turbulência Haroldo Martins também fez questão de afirmar que não há problemas interno no Ceará e que o mau momento se restringe ao aspecto técnico. O dirigente mostrou confiança em uma retomada da equipe comandada por Léo Condé e afirmou que o departamento de futebol vai adotar as medidas necessárias para isso.