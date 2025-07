Executivo do Ceará explica conversas para renovação com Mugni: "Tem que ser bom para as duas partes"

Meia está no Alvinegro desde o começo da temporada passada. Ao todo, já são 76 jogos, seis gols e 18 assistências com a camisa da equipe cearense

Executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky concedeu entrevista coletiva ao lado do CEO de futebol, Haroldo Martins, na tarde desta quinta-feira, 24, em Porangabuçu. Questionado sobre a situação do meia Lucas Mugni, o dirigente afirmou que o clube tem interesse em manter o argentino, mas não garantiu sua renovação para 2026 — o atual vínculo do atleta com o Vovô vai até dezembro deste ano.

"O Ceará tem interesse em permanecer com ele, sim. Conversas estão em andamento para uma renovação que pode acontecer ou não. Não é porque o jogador está aqui que haverá renovação, isso não só com ele, mas com qualquer outro. Às vezes o jogador pode cumprir o contrato e seguir caminhos separados", disse.