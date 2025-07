Acompanhe ao vivo a entrevista coletiva dos diretores de futebol do Ceará

Haroldo Martins e Lucas Drubscky vão falar sobre momento do clube no Brasileirão e a atuação no mercado da bola por contratações

Na tarde desta quinta-feira, 24, os responsáveis pelo departamento de futebol do Ceará concedem entrevista coletiva. Haroldo Martins, CEO do futebol, e Lucas Drubscky, executivo de futebol do Vovô, vão falar sobre o momento da equipe e a atuação no mercado da bola.

A coletiva está marcada para as 14h30min e será exibida ao vivo na Vozão TV, canal oficial do Alvinegro no YouTube.