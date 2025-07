CBF divulga análise do VAR sobre gol anulado do Ceará: "Interferência clara"

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Pela goal line (linha do gol), o camisa 11 (Aylon) está habilitado, mas tem que ver a possível interferência do jogador camisa 77 (Fernandinho)”, diz Toski.

Em cobrança de escanteio, Lucas Mugni manda a bola para Aylon, que cabeceia para o fundo da rede. Entretanto, na pequena área, Fernandinho ainda tentou empurrar a bola para o gol, mas não conseguiu alcançar.

Após revisar o lance por dois ângulos diferentes, o assistente do VAR declara: “Para mim, ele (Fernandinho) interfere no jogo por tentar tocar no adversário com o corpo em posição de impedimento e atrapalha o camisa 44 (Gabriel, zagueiro do Mirassol). Só a presença dele e o movimento de tentar jogar atrapalha a posição do 44. Ele causa impacto na ação do defensor”.

Convencido da falta, o árbitro Lucas Casagrande volta atrás na decisão, invalidando o gol alvinegro. “A interferência é clara. Eu vou voltar com tiro livre indireto em favor da equipe visitante”, concluiu Casagrande.