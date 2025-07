Lucas Lima aposta em pressão e marcação contra o Mirassol: "Tirar o conforto deles"

Lucas Lima concedeu entrevista coletiva no Ceará nesta terça-feira, 22, antes de jogo contra o Mirassol. / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

Após duas derrotas seguidas pela Série A, o Ceará poderá contar com o fator casa para buscar uma recuperação no torneio nacional. O confronto entre o Alvinegro de Porangabuçu e equipe paulista irá ocorrer nesta quarta-feira, 23. às 19 horas, na Arena Castelão, pela 16ª rodada do Brasieirão. Antes do embate, o meio-campista Lucas Lima revelou suas expectativas para o confronto. Apesar de acentuar as dificuldades que espera que o Vovô enfrente por se tratar de um adversário com um "time bem montado e estruturado", o jogador frisou que deve apostar em pressionar e marcar o grupo paulista em busca dos três pontos.

Vai ser um jogo bastante difícil. Pra mim não é novidade o Mirassol estar nessa posição porque já enfrentei eles, inclusive esse ano, e é um time bem montado e bem estruturado. (...) O caminho é a gente lutar, batalhar como a gente sempre fez, pois eu acho que é um time que gosta de ficar com a bola, mas se a gente tirar esse conforto deles incomoda. Temos tudo pra fazer um bom resultado", disse ele, que vai em busca de mais uma oportunidade com a camisa do Ceará. Contratado em março desse ano, Lucas Lima espera ter uma sequência com a camisa do Vovô nos próximos jogos principalmente para mostrar o seu potencial. "Tive (oportunidade) nesse jogo agora e espero ter uma sequência. É o que todo jogador precisa, ter uma sequência. Se eu tiver, vou aproveitar da melhor maneira possível. (...) Meu poder de marcação, minha leitura de espaço é uma coisa fundamental que tenho e pode ajudar. Ofensivamente, uma chegada mais dentro da área, uma finalização — inclusive tive uma no jogo (contra o Internacional)", destacou o meio-campista.