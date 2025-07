Futcast: Ceará necessita de reforços para continuar evoluindo com Léo Condé

Com apresentação de Lucas Mota e comentários de Thiago Minhoca e Rangel Diniz, o trio analisou a necessidade por novas peças que o elenco do técnico Léo Condé apresenta

A derrota por 1 a 0 do Ceará para o Internacional, no último domingo, 20, pela 15ª rodada da Série A, aumentou, ainda mais, as pedidas por reforços no Vovô para a sequência do Campeonato Brasileiro. O tema foi debatido no FutCast, o podcast do O POVO sobre o futebol cearense.

Mesmo com uma boa campanha na elite do futebol nacional, o escrete Alvinegro se encontra, em diversos momentos do certame, carente de opções que possam contribuir juntamente com os atletas que lá já estão.