Pedro Raul e Pedro Henrique retornam para duelo contra o Inter; Fernandinho é desfalque

O Ceará embarcou na tarde desta sexta-feira, 18, para Porto Alegre, onde irá enfrentar o Internacional, às 11 horas do domingo, 20, no estádio Beira-Rio. Entre os retornos para o duelo, está a volta do centroavante Pedro Raul e do ponta-esquerda Pedro Henrique.

Fora da última partida, o camisa 9 levou o terceiro amarelo no Clássico-Rei do domingo, 13, e cumpriu suspensão automática contra o Corinthians, na quarta-feira, 16. O mesmo aconteceu com seu parceiro de ataque, que retorna de suspensão contra seu ex-clube.