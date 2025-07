Inter tem dois retornos, uma dúvida e dois desfalques para enfrentar o Ceará

Estão fora do confronto os volantes Bruno Gomes e Fernando, enquanto o atacante Vitinho é dúvida para a partida

Ronaldo, volante titular da equipe, retorna ao time titular após cumprir suspensão automática por terceiro cartão amarelo no jogo contra o Vitória. O lateral-esquerdo Bernabei voltou aos treinos do Colorado após lesão muscular na coxa e pode iniciar a partida como titular.

O Ceará irá até Porto Alegre enfrentar o Internacional, no estádio Beira-Rio, neste domingo, 19, às 11 horas da noite. Os donos da casa terão dois retornos confirmados, enquanto um atleta é dúvida e outros dois são desfalques.

Já o atacante Vitinho aparece como dúvida entre os relacionados. O atleta sofreu uma lesão no cotovelo antes da parada para o Mundial de Clubes e também estava com inscrição pendente no BID devido à ampliação de seu vínculo contratual.

Na tarde desta sexta-feira, 18, o atleta não só teve sua prorrogação contratual anunciada e publicada no sistema da CBF, como foi visto nos treinamentos do Inter. Mesmo regularizado, não há certeza de que o jogador fará parte da delegação do jogo de domingo.

Entre os desfalques, estão os volantes Bruno Gomes, que rompeu os ligamentos do joelho em janeiro, e Fernando, que teve uma lesão similar antes da pausa para o Mundial. O recém-contratado Richard, que passou pelo Ceará em 2022, não deve ser relacionado devido à realização de exames prévios e falta de registro no BID.