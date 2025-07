Ceará acerta venda de Ramon Menezes ao Sport por R$ 1 milhão

O Ceará concluiu a negociação do zagueiro Ramon Menezes com o Sport e, nesta sexta-feira, dia 18, publicou a rescisão do jogador no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. No acordo entre os clubes, o Leão da Ilha pagará R$ 1 milhão ao Alvinegro de Porangabuçu. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

O zagueiro tinha contrato com o Ceará até dezembro deste ano, mas não vinha tendo espaço na equipe titular. A última vez que entrou em campo pelo Vovô foi no início de março, contra o Confiança, pela Copa do Brasil – partida em que acabou se lesionando ainda no primeiro tempo.