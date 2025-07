Ceará tem queda de produção como mandante e vai tentar se recuperar fora do Estado

No Castelão, o Ceará costuma ser um anfitrião exigente. Sob o comando de Léo Condé, tem números mais que positivos atuando em casa nos dois últimos anos. Contudo, algo saiu do script: o Alvinegro perdeu os dois compromissos mais recentes como mandante, contra Atlético-MG e Corinthians-SP. Agora, precisa recuperar pontos onde ainda não conseguiu vencer nesta edição da Série A: fora do Estado.

Claro, vale lembrar que o penúltimo jogo no Gigante da Boa Vista foi vencido pelo Vovô, no Clássico-Rei que marcou a 13ª rodada do Brasileirão, mas o Fortaleza era o mandante da ocasião. Assim, aquela foi a única vitória do time como “visitante” no campeonato. O adversário da vez será o Internacional-RS, às 11 horas do domingo, 20, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).