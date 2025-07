Pedro Henrique projeta duelo contra Inter e mira 1ª vitória fora do Estado na Série A

Pedro Henrique é um dos destaques do Ceará na temporada / Crédito: Samuel Setubal

Um dos destaques do Ceará na temporada, o atacante Pedro Henrique concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 17, em Porangabuçu. Na ocasião, o camisa 7 do Vovô projetou o confronto diante do Internacional no domingo, 20, e mostrou respeito ao adversário, principalmente por já ter atuado com a camisa colorada. "É um clube que tenho um carinho e respeito enorme. Pude ter uma realização de jogar em 2022 e 2023, mas agora estou no Ceará. Vou tentar ajudar de qualquer forma. Vai ser um adversário muito difícil, porém temos totais condições de conseguir um bom resultado em Porto Alegre", comentou.

Décimo colocado na tabela com 18 pontos, o Ceará enfrenta o Inter, que é 14º com 14 pontos, em jogo da décima quarta rodada. O embate entre cearenses e gaúchos acontecerá às 11 horas (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre. Para Pedro, o horário deve ajudar o duelo a ter casa cheia. "O horário possibilita o estádio ficar mais cheio, as famílias levam todo mundo. Jogador gosta de jogar com estádio cheio. A questão é de ajustar o horário, saber o que vai comer no café da manhã, mas todos aqui já jogaram em horários alternativos", disse o atacante. Por fim, o camisa 7 ainda ressaltou a atitude da diretoria do clube em fretar voos para Porto Alegre, visando menor desgaste do elenco alvinegro.