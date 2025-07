Atletas do Ceará entregam pares de tênis para jovens em situação de vulnerabilidade

Atletas do elenco profissional do Ceará doaram mais de 100 pares de chuteiras para jovens jogadores do clube / Crédito: Felipe Santos/CearaSC

A tarde desta quinta-feira em Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu, ficou marcada por sorrisos de jovens que sonham, um dia, estarem ali como jogadores profissionais. No Ginásio do Vozão, atletas do elenco principal do Ceará entregaram 111 pares de tênis para garotos que fazem parte da Iniciação do clube.

De acordo com o Vovô, a “Iniciação do Ceará Sporting Club segue com o propósito de formar atletas e gerar oportunidades para aqueles garotos que alimentam o sonho da profissionalização no futebol”. Vale destacar que o Alvinegro possui mais de cem atletas que integram as categorias sub-7 ao sub-12.