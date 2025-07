Atacante João Victor deixa o Ceará e se transfere para time da Hungria

O atacante cria da base do Vovô foi promovido para o elenco profissional em 2021, como uma promessa do clube

O jovem atacante João Victor, de 21 anos, está de malas prontas para deixar o Ceará. O ponta , que tinha contrato com o Alvinegro de Porangabuçu até dezembro deste ano, acertou com o Zalaegerszeg FC, clube da Hungria. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

A negociação, que conta com metas de participações em jogos, pode render ao Alvinegro até 200 mil euros, aproximadamente R$ 1,29 milhão na cotação atual. O acerto prevê, ainda, que o Vovô permaneça com 35% dos direitos econômicos do atleta.