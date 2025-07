Ceará deve ter Lourenço como substituto de Mugni contra o Inter, projeta Condé

Após a derrota para o Corinthians, Condé falou sobre a suspensão do meia e insinuou qual seria seu substituto no duelo contra o Colorado

O argentino de 33 anos recebeu seu terceiro cartão amarelo aos 39 minutos do primeiro tempo da derrota para o Corinthians , na última quarta-feira, 16, e terá que cumprir suspensão automática no duelo contra o Colorado.

Líder de assistências do Ceará na temporada e titular absoluto da equipe de Léo Condé, o meia Lucas Mugni será ausência para o confronto contra o Internacional no próximo domingo, 20, às 11 horas, no Estádio Beira-Rio (Rio Grande do Sul).

Em coletiva pós-jogo, Condé insinuou que para o duelo em terras gaúchas, o substituto do meia deve ser Lourenço, repetindo a substituição feita pelo comandante do Vovô aos 17 minutos da etapa final do duelo contra o Corinthians.

“Nos vamos avaliar o próximo adversário, quais as dinâmicas […] Acho que ele (Lourenço) entrou bem, como entrou bem nos outros dois jogos. É sim uma possibilidade iniciarmos com o Lourenço (no lugar no Mugni)”, disse Condé.

“Essa entrada do Lourenço, como foi feita no jogo contra Sport e no clássico, ajuda a equilibrar um pouco os corredores, pra não ficar um espaço muito grande para o Diego e o Sobral preencherem. Então, com a entrada do Lourenço, distribuímos melhor e passo a dar um pouco mais de liberdade pro Sobral, tendo dois volantes com boa chegada na frente”, contou.

Além dos passes decisivos, o camisa 10 do Vovô também lidera a lista de participações em gols do Alvinegro na temporada. Até este momento do ano, Mugni já marcou 3 gols e distribuiu 8 assistências — empatando em número de participações com os 11 gols marcados por Pedro Raul.