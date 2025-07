Ceará encaminha saída do zagueiro Ramon Menezes para o Sport

O Sport encaminhou a contratação do zagueiro Ramon Menezes, do Ceará. A informação foi divulgada pelo repórter Horácio Neto no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN. O zagueiro, que tinha contrato com o Alvinegro de Porangabuçu até dezembro deste ano, deve sair em definitivo para o Rubro-Negro.

Conforme apuração, o Leão da Ilha, que atualmente ocupa a lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, busca a contratação do defensor do Vovô para reforçar seu sistema defensivo — que sofreu 20 gols nos 12 jogos disputados até então.