Ceará quer punição ao Corinthians após 41 torcedores detidos no Castelão

Segundo o clube, as detenções foram motivadas após torcedores corintianos acenderem sinalizadores e rojões nas arquibancadas da Arena Castelão, “colocando em risco a segurança de todos os presentes”.

Com isso, ainda na nota, o Ceará informou que solicitaria, ao STJD, que fosse avaliado eventuais responsabilidades do Corinthians e da equipe de arbitragem — que não paralisou o duelo.

Conforme a nota, diante o ocorrido, o Ceará se dirigiu, prontamente, “às autoridades competentes, com o objetivo de garantir que os responsáveis fossem devidamente identificados e responsabilizados.”

Durante o decorrer do jogo, torcedores adversários protagonizaram um episódio de grande desordem, com uso de sinalizadores, rojões e outras ações de baderna, colocando em risco a segurança de todos os presentes e manchando a imagem do espetáculo esportivo.

Imediatamente após os fatos, o Ceará esteve representado por seu Departamento Jurídico, na pessoa de seu diretor Fred Bandeira, bem como a equipe de operação de jogos, que se dirigiram às autoridades competentes, tanto na Delegacia de Polícia quanto no Juizado Especial, com o objetivo de garantir que os responsáveis fossem devidamente identificados e responsabilizados.

Como resultado, 41 torcedores foram detidos e responderão judicialmente pelas suas condutas, conforme previsto na legislação vigente. Ressaltamos que o clube seguirá acompanhando os desdobramentos do caso e oferecendo total apoio às autoridades no que for necessário.