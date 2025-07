Matheus Araújo diz que "faltou calma" ao Ceará e critica gramado do Castelão

O meio-campista do Vovô lamentou a derrota para o Corinthians, mas destacou que o elenco precisa "virar a chave" e focar no duelo contra o Inter

Em entrevista na zona mista após a derrota para o Corinthians, na Arena Castelão, Matheus Araújo analisou a partida do Ceará e citou que “faltou calma” para a equipe no setor ofensivo. Além disso, o meio-campista também ressaltou que o gramado do estádio acabou sendo um fator prejudicial.

“Foi um jogo muito duro, tanto para nós, quanto para o Corinthians. Foi um jogo meio truncado, tivemos algumas oportunidades, mas acho que faltou calma lá na frente. A gente veio de um clássico, um desgaste muito grande para todo mundo. Mas vamos nos recuperar e nos preparar para o próximo jogo”, avaliou.