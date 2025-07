Ceará joga mal e é derrotado pelo Corinthians na Arena Castelão em duelo da Série A

O Alvinegro de Porangabuçu volta a campo no próximo domingo, dia 20, para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Em noite de pouca inspiração ofensiva e muita passividade, o Ceará perdeu para o Corinthians na Arena Castelão, por 1 a 0, em duelo válido pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado negativo, o Vovô foi ultrapassado pelo Timão na tabela, já que se tratava de um confronto direto.

O Timão, por sua vez, também mostrou um repertório bastante limitado técnica e taticamente. Com exceção de um chute de fora da área de Martínez, que foi bem defendido por Bruno Ferreira, os visitantes não incomodaram o sistema defensivo do Vovô. Vale ressaltar que o técnico Dorival Júnior, assim como Léo Condé, não contava com seus principais atacantes: Yuri Alberto e Memphis Depay.

Aylon, que tem característica diferente, saiu muito da área para tentar contribuir na construção. Fernandinho, previsível com a bola no pé, pouco produziu. Mesmo com o Corinthians errando algumas vezes na saída, o que gerou ótimas situações na intermediária, o Ceará não teve eficiência para aproveitar e converter em bola na rede.

Novamente, assim como ocorreu nos 45 minutos iniciais no Clássico-Rei, o Vovô exagerou nos erros de passes e nas diversas tomadas de decisão equivocadas. As ausências de Pedro Raul e Pedro Henrique, dois dos principais atacantes do elenco cearense, causaram impacto no último terço. Com os desfalques, o Ceará perdeu referência na grande área e força na ponta esquerda.

Apesar de viver um bom momento e ter o fator casa a seu favor, o Ceará não mostrou, no primeiro tempo contra o Corinthians, a postura que se esperava, de ter maior agressividade no campo ofensivo. Sem criatividade no meio-campo – Lucas Mugni totalmente fora de sintonia com o jogo –, o Alvinegro não conseguiu acertar uma finalização sequer no gol defendido por Hugo.

Na volta do intervalo, o cenário da partida não mudou. O clima do jogo permaneceu morno, com os dois times sem demonstrar melhoras em relação ao primeiro tempo. O Corinthians manteve o controle da posse de bola, mas sem objetividade – muitos passes entre os defensores e poucas ações ofensivas. O Vovô, sem ímpeto para pressionar, permitiu que o rival ditasse o ritmo do duelo.



A passividade do Ceará acabou custando caro. Aos 25 minutos, uma falha geral do sistema defensivo do Alvinegro mudou o placar da partida. O primeiro a errar foi Matheus Bahia, que errou o bote em Carrillo e deixou o volante corintiano completamente livre na linha de fundo. Na sequência, foi a vez do zagueiro Marllon e do goleiro Bruno Ferreira falharem na tentativa de corte do cruzamento.



A bola sobrou no pé de Talles Magno, que, livre na pequena área, apenas empurrou para o fundo da rede. Mesmo com a desvantagem no placar, a postura do Ceará não mudou: um time extremamente passivo e sem qualquer poder de reação para buscar o empate. As alterações de Léo Condé também causaram pouco impacto no desempenho em campo.