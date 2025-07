Mugni leva 3º amarelo e está fora contra o Inter; Pedro Raul e Pedro Henrique voltam

A partida contra o Colorado acontece no próximo domingo, 20, às 11 horas, em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Brasileirão

Titular absoluto no meio-campo do Ceará, Lucas Mugni levou o terceiro amarelo durante a partida contra o Corinthians, nesta quarta-feira, 16, e terá de cumprir suspensão automática na próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Assim, o argentino desfalca o Alvinegro de Porangabuçu contra o Internacional, em duelo que acontece no domingo, 20, às 11 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). A tendência natural é de que o técnico Léo Condé utilize Rômulo na vaga.