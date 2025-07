Dieguinho salienta jogo equilibrado contra o Corinthians: "Quem errou menos ganhou"

Na análise do atleta, foi um jogo disputado, com chances mais claras para o Alvinegro de Porangabuçu, mas que o Timão alcançou o triunfo por falhar menos que o grupo cearense.

O Ceará foi derrotado em 1 a 0 pelo Corinthians na noite desta quarta-feira, 16, na Arena Castelão, e perdeu a oportunidade de subir ainda mais na tabela da Série A do Brasileirão diante de um adversário direto. Na saída de campo, Dieguinho salientou o equilíbrio do embate contra o time paulista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Foi um jogo muito disputado, muito truncado. Creio que tivemos mais chances claras que eles, mas foi um jogo que quem errasse menos venceria. Era um jogo truncado. Quem errou menos ganhou a partida, saiu com a vitória. Sabíamos que era um confronto importante, confronto direto, lutamos e batalhamos, mas infelizmente não conseguimos a vitória, mas é levantar a cabeça. Domingo tem outra pedreira. Precisamos buscar a vitória fora de casa", frisou o atleta do Vovô.

O grupo comandado por Léo Condé voltará a campo no próximo domingo, 20, diante do Internacional no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, pela 15ª rodada do Brasileirão.