Destaque do Clássico-Rei: Galeano marca seu primeiro gol pelo Ceará contra o Fortaleza

Entrega e oportunismo: estas foram as definições do desempenho do paraguaio Galeano no primeiro Clássico Rei na Série A deste ano, na noite deste domingo, 13, na Arena Castelão. O ponta-direita foi o autor do gol solitário que decidiu o duelo.

Com o gol no clássico, o paraguaio marcou seu sétimo tento, em 30 jogos disputados no ano — posicionando esta temporada de 2025 como sua segunda mais goleadora atuando no profissional.