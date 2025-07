Matheus Bahia, lateral do Ceará, converteu o pênalti que classificou o Ceará / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

O Ceará eliminou o Sport da Copa do Nordeste nos pênaltis. O jogo ficou no 0 a 0 no tempo regulamentar e na marca da cal, o Vovô saiu vencedor por 4 a 2. Autor do pênalti da classificação, Matheus Bahia concedeu entrevista após o termino do jogo. O lateral-esquerdo ressaltou a dificuldade de jogar contra o Sport, independente da má fase do clube e falou sobre a estratégia para esse confronto.

