Fifa veta transferencia de Lelê ao Nagoya; Ceará não será afetado com impasse

Lelê deixa o Ceará após nove jogos e nenhum gol / Crédito: GABRIEL SILVA/CEARÁ SC

Ex-Ceará, o atacante Lelê está impedido de disputar partidas oficiais pelo Nagoya Grampus na temporada de 2025. A decisão foi tomada pela Fifa com base no Regulamento sobre o Estatuto e Transferência de Jogadores (RSTP), que estabelece o limite de dois clubes para os quais um jogador pode atuar oficialmente em uma mesma temporada. Lelê foi anunciado como reforço do clube japonês com contrato de empréstimo até dezembro de 2025. Sua apresentação oficial estava marcada para o dia 18 de junho, mas foi adiada enquanto o Nagoya aguardava um posicionamento definitivo da Fifa sobre a situação do atleta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apesar do impasse, o Ceará ainda receberá o valor de R$ 1,95 milhão, previamente acordado devido à rescisão antecipada do contrato com Lelê. O atacante deixou o Alvinegro em junho, após solicitação do Fluminense, detentor de seus direitos econômicos, para viabilizar a negociação com o clube japonês. O Nagoya Grampus alega ter conduzido a inscrição do jogador com base nos regulamentos da CBF, que não considera os campeonatos estaduais como competições oficiais para fins de registro internacional. Com isso, o clube japonês acreditava que Lelê poderia ser regularizado e inscrito sem infringir o limite imposto pela Fifa. Entretanto, após consultar o caso, a entidade definiu que os torneios estaduais disputados no Brasil são considerados competições oficiais. Dessa forma, Lelê teria atingido o limite de dois clubes (Fluminense e Ceará) e estria imposibilitado de atuar pelo Nagoya nesta temporada. Até o momento, o clube japonês não divulgou quais medidas pretende adotar em relação ao atacante. O Ceará, por sua vez, não tem qualquer interesse em um possível retorno do atleta.