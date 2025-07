Marllon ressalta expectativa por jogo "extremamente difícil" diante do Sport

Repórter do caderno de Esportes

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 9, às 21h30min, em jogo único decisivo pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Zagueiro alvinegro concedeu coletiva antes da partida

O Ceará irá embarcar em breve rumo a Recife, onde na quarta-feira, 9, às 21h30min, irá enfrentar o Sport em jogo decisivo pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Antes do duelo, que marca também o retorno dos jogos do futebol nordestino após a pausa para o Mundial de Clubes, o zagueiro alvinegro Marllon concedeu entrevista coletiva em Porangabuçu.

Na conversa com a imprensa, o defensor salientou a expectativa por um jogo bem difíceis contra o Leão da Ilha, especialmente pelo caráter decisivo do embate e pelo fator casa como uma vantagem para o adversário.