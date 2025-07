Condé reconhece "jogo difícil" e celebra classificação do Ceará à semi do Nordestão

O duelo contra o Sport foi o primeiro de Condé após completar um ano comandando o Ceará / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

O Ceará superou o Sport e avançou à semifinal da Copa do Nordeste. Após empate sem gols durante os 90 minutos, nessa quarta-feira, 9, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), a classificação alvinegra à penúltima fase da competição foi conquistada nas penalidades. O técnico do Vovô, Léo Condé, comentou sobre a dificuldade do jogo e comemorou a classificação. "Ficamos muito felizes por termos alcançado mais uma classificação. Foi um jogo difícil, e nós já esperávamos. O adversário teve uma troca de treinador, criou uma mobilização muito grande. O estádio lotado. Nós demoramos um pouco a ter o entendimento do jogo, se adaptar ao gramado. Então não fizemos um bom primeiro tempo", disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Eles pressionaram muito nossa saída de bola. Não conseguimos conectar bem com o jogo, mas fizemos as correções necessárias no intervalo, tanto de posicionamento como de postura", avaliou o comandante. Durante a primeira etapa, a mudança no comando do Sport — foi a primeira partida de Daniel Paulista — pareceu ter gerado frutos em campo. A equipe da casa foi superior, mas não conseguiu converter em gols. Foi neste cenário que Condé fez alterações no Alvinegro durante o intervalo. "Entendemos que tínhamos que pressionar mais o adversário na saída de bola, e fizemos isso bem no segundo tempo. Então foi um jogo distinto, onde o Sport jogou um pouco melhor no primeiro tempo, o Ceará foi melhor no segundo, mas nenhuma das equipes conseguiu o gol", afirmou.

Classificação nos pênaltis Com cada tempo sendo dominado por uma equipe, a igualdade no marcador persistiu no tempo regulamentar, e o duelo eliminatório teve que ser decidido na disputa por pênaltis, com o Vovô levando a melhor. Depois da classificação, Condé ressaltou o foco na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro, mas afirmou o interesse do escrete de Porangabuçu em ir cada vez mais longe no torneio regional. "Na disputa de pênaltis fomos competentes e conseguimos essa classificação importante. Nesse segundo semestre, o foco é maior no Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Nordeste tem o seu valor. Sabemos o que ela representa. Conquistamos a vaga entre os quatro semifinalistas e esperamos, quem sabe, chegar à decisão do campeonato", projetou.