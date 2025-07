Após rescindir com o Ceará, Recalde é anunciado pelo Libertad, do Paraguai

O meia não era relacionado pelo técnico Léo Condé há mais de três meses / Crédito: Stephan Eilert/Ceará SC

O meia Jorge Recalde está de saída do Ceará. Após mais de três meses fora da lista de relacionados para os jogos, o paraguaio rescindiu seu contrato com o Vovô e retornará ao Libertad, de seu país natal. O meia de 33 anos trocará um alvinegro pelo outro por se ver fora dos planos do Ceará. O retorno ao Libertad marca o reencontro de Recalde ao time em que foi revelado. A informação é do repórter Horácio Neto, da rádio O POVO CBN. Os primeiros sete anos de carreira profissional do meio-campista foram com a camisa do Libertad, onde já fez 213 partidas, somando 48 gols e nove assistências. Pelo Ceará, tinha contrato até o fim do ano, mas realizou apenas cinco jogos em 2025, sem participar diretamente de nenhum tento. Em 2024, quando teve maior minutagem, Recalde jogou 44 vezes, com seis gols marcados e três assistências distribuídas.

Hoje me despeço do Ceará, um clube pelo qual serei eternamente grato. Foram anos muito especiais, em que conquistamos coisas importantes para a história e a reestruturação do clube: o título da Copa Cearense e o tão sonhado acesso à Série A, conquistas que levarei para sempre no meu coração. Quero agradecer de coração a todas as pessoas que trabalham no clube e que, dia após dia, dão o melhor de si para que tudo funcione: médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, preparadores físicos, roupeiros, pessoal da limpeza, da cozinha e todo o staff em geral. Cada um de vocês me tratou com respeito, dedicação e carinho — e isso não se esquece. Agradeço também aos meus companheiros de equipe, com quem dividi o vestiário, o esforço diário, as alegrias e os desafios. Recebi muito carinho de vocês e levo uma grande admiração pelo grupo humano que formamos.