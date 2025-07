"Um passo de cada vez", diz Dieguinho sobre jogos do Ceará contra Sport e Fortaleza

Dieguinho foi contratado como lateral-direito e se adaptou rapidamente a nova função como volante / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

O meio-campista Dieguinho concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 3, no CT de Porangabçu. O atleta falou sobre a retomada da temporada, os objetivos dentro do ano do Ceará e sobre sua importância dentro do elenco do Vovô. A equipe alvinegra entra em campo na quarta-feira, 9, às 21h30min, contra o Sport, em Recife. Após o duelo no regional, o Ceará enfrenta o Fortaleza no domingo, 13, às 20h30min, para o quarto Clássico Rei da temporada, sendo o primeiro pela Série A.